Varriale: Shakhtar ok senza 10 malati covid, il web lo massacra

Varriale ma si è trasformato in un assist per i detrattori social del vicedirettore di Raisport che ne hanno approfittato per ricordare ancora una volta la vicenda legata a Juve-Napoli. “Clamoroso in Champions League. Lo Shakhtar Donetsk con una decina di giocatori out per il Covid va a vincere a Madrid 2-3 dopo essere stato avanti 0 – 3 nel primo tempo. Per il Real Madrid falsa partenza nel girone e segnali preoccupanti di crisi”. Doveva essere un semplice tweet di commento al risultato più clamoroso della prima giornata della fase a gironi di Champions da parte di Enricoma si è trasformato in un assist per i detrattori social del vicedirettore di Raisport che ne hanno approfittato per ricordare ancora una volta la vicenda legata a Juve-Napoli.

Sui social l’attacco a Varriale

scandalo pensi in Italia con due positivi le partite vengono rimandate”, oppure: “Pensa che invece una squadra con un paio di positivi ha prima annullato di propria iniziativa il volo per la trasferta a Torino e poi ha fatto aprire di sabato un’Asl per farsi dire di non partire”. Fioccani i paragoni specie da parte dei tifosi della Juve che con Varriale hanno sempre un conto aperto : ” Cioè. Gli ucraini, senza 10, giocano. Gli olandesi, senza 9, giocano. Gli italiani, senza 6 o 10, giocano. Senza 2 positivi, solo una società di m… potrebbe inventarsi di non giocare” o anche: ” E con dieci giocatori positivi hanno giocato, chepensi in Italia con due positivi le partite vengono rimandate”, oppure: “Pensa che invece una squadra con un paio di positivi ha prima annullato di propria iniziativa il volo per la trasferta a Torino e poi ha fatto aprire di sabato un’Asl per farsi dire di non partire”.

Arrivano commenti sarcastici: Pensi cosa avrebbe combinato il suo Napoli , che ne aveva out solo due, se si fosse presentato a Torino : avrebbe vinto 7 a zero !! Lei che è così potente in appello assegni il 5 a zero al suo Napoli” e ancora: ” Ah ma quindi non solo si può giocare nonostante giocatori fuori per Covid ma anche vincere a Madrid. Chissà se lo hanno saputo a Napoli…”, oppure: ” Quindi l’ASL di Donetsk non ha interferito? Ma com’è possibile? Che cialtroni..

SPORTEVAI | 22-10-2020 10:12