Vasseur, messaggio alla Ferrari: "A Miami mi aspetto passi in avanti"

Il team principal della scuderia di Maranello ha parlato in vista del Gran Premio negli Stati Uniti

03-05-2023 18:44

Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha parlato in vista del Gran Premio di Miami, dove spera che la scuderia rossa faccia altri passi in avanti dopo quello fatto intravedere a Baku, con il terzo posto di Charles Leclerc.

“Siamo nel pieno di un momento particolarmente impegnativo della stagione con cinque gare in sei settimane da Baku a Barcellona. Come squadra il lavoro continua sia a Maranello che in pista per sviluppare il nostro pacchetto vettura”.

Sulle caratteristiche di Miami, in un certo senso simili al circuito azero: “Miami è un altro circuito anomalo con i muretti e tutte le insidie tipiche dei tracciati cittadini, che però piace molto a entrambi i nostri piloti. Questo weekend facendo anche affidamento sui dati raccolti a Baku sono fiducioso che potremo fare altri passi avanti”.

“Gli Stati Uniti sono da sempre un mercato molto importante per la Ferrari – ha sottolineato Vasseur -, e c’è una base consistente di tifosi della Scuderia, il che rende ancora più piacevole correre qui ed è un ulteriore incentivo a spingere per colmare il divario prestazionale con i leader del campionato”.