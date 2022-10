09-10-2022 18:17

L’edizione della Barcolana del 2022 non verrà mai dimenticata. La più partecipata regata al mondo, che si svolge tutti gli anni nel Golfo di Trieste, è stata vinta quest’anno per la prima volta da una donna. Si sono sfidate ben 1614 barche, con il colpo di cannone per la partenza dato dalla leggendaria Amerigo Vespucci. Alla fine, a trionfare è stata Wendy Schmidt, con la favorita Deep Blue.

Barcolana, Schmidt beffa gli italiani Benussi

La milionaria americana, col tempo finale di 57’47”, ha tagliato il traguardo davanti la barca italiana dei fratelli triestini Benussi, che ha rotto una vela nella fase iniziale della regata. Le condizioni meteorologiche sono state buone, con un vento forte ma non eccessivo che ha favorito lo spettacolo davanti a tanti spettatori.

Vela, la Schmidt: “Vittoria per tutte le donne appassionate”

Dopo il trionfo, la Schmidt ha liberato tutta la sua soddisfazione: “Questa è il nostro più grande successo nei miei 15 anni di vela, è stato fantastico. C’è una splendida energia a Trieste, è molto più bella di quanto mi aspettassi, è uno dei migliori luoghi al mondo per la vela. Un enorme ringraziamento a chi ha organizzato tutto questo”, ha dichiarato a margine della premiazione dopo la vittoria della 54esima Coppa d’Autunno.

Per la Schmidt è un trionfo anche collettivo per il genere femminile: “La considero una vittoria importante per tutte le donne veliste e ne conosco molte, appassionate e talentuose. La vela non ha genere né età, tutti dovrebbero provarla. E’ una passione che dura tutta la vita”.

Vela, chi è la campionessa Schmidt

L’imprenditrice e moglie dell’ex numero uno di Google ha scritto una bellissima pagina di storia. All’età di 67 anni l’americana, con un patrimonio stimato negli anni superiore ai 10 miliardi di dollari, ha realizzato un bellissimo sogno dopo anni di passione per la vela. Una bellissima storia e un’ulteriore dimostrazione che nulla è impossibile, nello sport come nella vita.