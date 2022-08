29-08-2022 11:29

I sogni di una notte di fine estate e di fine calciomercato. La Serie B quest’anno ha abituato tutti a colpi pazzeschi per la categoria e sembrerebbe che la festa non sia finita: il talento belga Adnan Januzaj, ex Real Sociedad, Manchester United e Borussia Dortmund, potrebbe approdare in serie cadetta, ma non al Genoa, la prima squadra che si era fatta avanti.

Il Venezia è seriamente intenzionato ad ingaggiare Januzaj: a differenza dei liguri, che per il fantasista avevano solamente fatto dei sondaggi, i lagunari hanno presentato un’offerta al calciatore che, al momento, è svincolato dopo l’esperienza spagnola durata cinque anni. La chiusura dell’affare resta complessa, viste le offerte per il calciatore da parte di Everton e Los Angeles Galaxy, ma da casa Venezia filtra un concreto ottimismo per concludere il colpo. Nel mentre Januzaj ci pensa e il Venezia sogna il ritorno in A con un calciatore di grande rilievo.

