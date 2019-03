Venezia, che rimonta: Virtus Bologna beffata

La Reyer Venezia è sempre più seconda in campionato dopo la rocambolesca vittoria al Paladozza: la Virtus Bologna perde di un solo punto (76-77), quello che basta agli orogranata per confermarsi la principale candidata a un ruolo di anti-Milano in questa fase di stagione.

Avevano iniziato bene i padroni di casa, capaci anche di toccare il +14 ed essere in controllo per quasi tutta la gara. Ma l'Umana piazza il parzialone nel quarto quarto, fino ad arrivare al vantaggio soltanto con la tripla di Bramos. Subito dopo, Moreira sbaglia due liberi, fallendo anche l'aggancio da sotto per il possibile pareggio, ed i liberi di Watt rendono inutile la preghiera di Aradori, che fissa il punteggio finale sul -1 quando è troppo tardi. Il "cagnaccio" è top scorer dei suoi con 18 punti, mentre per Venezia ci sono i 17 di Marquez Haynes.

In collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 02-03-2019 23:05