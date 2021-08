Venezia, dal Milan arriva Caldara, in prestito con diritto di riscatto

Continua a prendere forma il Venezia di Paolo Zanetti: il club arancioneroverde ha comunicato negli scorsi minuti l’ufficialità del trasferimento dal Milan di Mattia Caldara, rinforzando così il reparto arretrato.

“Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con AC Milan per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del giocatore Mattia Caldara”.

Il giocatore classe ’94, rientrato negli scorsi mesi in rossonero dal prestito all’Atalanta, è reduce da diverse stagioni difficili per via di alcuni problemi fisici, ma ha tutta la voglia di rimettersi in gioco e tornare a dimiostrare il suo valore.

Nella passata stagione, Caldara ha collezionato 9 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League: in quest’ultima competizione ha disputato una gara contro il Real Madrid, al ritorno degli Ottavi di finale.

Arriva al Venezia dal Milan in prestito con diritto di riscatto: occasione importante per accumulare minuti e partite e tornare ai suoi livelli.

OMNISPORT | 09-08-2021 10:33