Venezia-Fiorentina: dove vederla e probabili formazioni

18-10-2021 12:16

VENEZIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Fiorentina

Data: 18 ottobre 2021

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Messa alle spalle la sosta resasi necessaria per gli impegni delle Nazionali, Venezia e Fiorentina tornano a concentrarsi sul campionato. Le due squadre si affronteranno nel prossimo turno di Serie A e lo faranno nel match che chiuderà ufficialmente l’ottava giornata.

I Lagunari scenderanno in campo con l’obiettivo di ritrovare quella vittoria che nel torneo inseguono dallo scorso 11 settembre, da quando cioè, espugnando il campo dell’Empoli, hanno portato a casa quello che sin qui è stato il loro unico successo. Da allora, hanno inanellato due sconfitte consecutive (quelle con Spezia e Milan), seguite da due pareggi (contro Torino e Cagliari). La classifica del Venezia parla di un diciassettesimo posto figlio di 5 punti ottenuti nelle prime sette uscite.

Meglio hanno sin qui fatto i Gigliati che però sono reduci da due sconfitte patite (quelle interne contro Inter e Napoli) nelle ultime tre partite giocate. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha dimostrato di non aver mezze misure: nelle prime sette partite del torneo ha o vinto o perso. Per i toscani, che possono vantare quattro successi all’attivo, i punti messi in cascina sono 12 e si traducono in un quinto posto in classifica.

Quello che andrà in scena sarà il confronto complessivo numero 43 tra le due squadre. Il bilancio sorride alla Fiorentina in virtù delle 19 vittorie ottenute a fronte di 10 pareggi e dei 13 successi del Venezia .

Le due squadre non si incontrato in Serie A dal 10 febbraio 2002: in quell’occasione ad imporsi furono i Lagunari per 2-0 grazie alle reti di Magallanes e Maniero.

In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-FIORENTINA

Venezia-Fiorentina , posticipo dell’ottavo turno del campionato di Serie A, si disputerà lunedì 18 ottobre 2021 allo stadio Pierluigi Pen zo, ovvero l’impianto che ospita le partite interne dei Lagunari . Calcio d’inizio programmato alle 20.45, a dirigere la contesa sarà Luca Massimi di Termoli.

DOVE VEDERE VENEZIA-FIORENTINA IN TV

La sfida che vedrà opposte Venezia e Fiorentina sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky .

Nel primo caso, la partita sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Nel secondo, i canali di riferimento per la visione del match saranno Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A curare la telecronaca di Venezia-Fiorentina per DAZN sarà Ricky Buscaglia , mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin .

Per Sky invece, la telecronaca del match è stata affidata a Daniele Barone , con commento tecnico di Lorenzo Minotti .

VENEZIA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN Venezia-Fiorentina sarà ovviamente visibile anche in streaming e quindi attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente accedere all’evento attraverso l’app compatibile con i sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Venezia-Fiorentina sarà inoltre ovviamente visibile in streaming attraverso Sky Go , mentre una terza alternativa sarà rappresentata da NOW , ovvero il servizio live e on demand di Sky, che propone la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che si ritrovassero impossibilitati a seguire Venezia-Fiorentina in Tv o in streaming, hanno una terza opzione per non perdersi un solo istante della gara: la diretta testuale proposta da Goal . Vi racconteremo tutte le fasi più importanti ed match e i suoi eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-FIORENTINA

Paolo Zanetti disegnerà il suo Venezia con un 4-3-3 nel quale dovrebbe trovare fin da subito posto tra i pali il nuovo arrivato Romero. Davanti al portiere argentino, Caldara e Ceccaroni comporranno la coppia centrale di difesa, mentre a centrocampo Vacca si sistemerà in cabina di regia. In attacco, Henry sarà il perno centrale di un tridente completato da Aramu (o Okereke) e Johnsen.

Modulo speculare per Vincenzo Italiano che, oltre a Castrovilli, non potrà contare su Dragowski. In porta ci sarà quindi Terracciano, mentre in difesa recupera Milenkovic affiancato da Igor al centro di una linea a quattro completata da Odriozola e Biraghi. A centrocampo dovrebbe toccare ad Amrabat (Pulgar e Torreira sono reduci dalle fatiche sudamericane), mentre in attacco, con Vlahovic e Gonzalez, ci sarà Callejon.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

OMNISPORT