Venezia-Hellas Verona, Zanetti: "Meritiamo di salvarci"

05-12-2021 18:21

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti commenta così la sconfitta per 4-3 contro l’Hellas Verona di Igor Tudir. Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Verona vince un match dopo essere andato in svantaggio di tre gol. L’ultimo club in generale a riuscirci nel torneo era stato il Milan contro il Lecce nell’ottobre 2011.

Questo il commento di Zanetti:

“Oggi è stato un boccone molto amaro: si sono viste le nostre due facce, quella bellissima del primo tempo, in cui abbiamo messo rabbia agonistica e qualità, e quella del secondo. Io non voglio dare responsabilità alla rosa, come fanno alcuni miei colleghi. Sono convinto che ci salveremo, giocando così […] Per noi era quasi una situazione nuova, non a caso siamo andati in difficoltà quando si trattava di gestire. L’inferiorità numerica può aver creato senza dubbio qualche problema, ma io ho l’obbligo di ripartire dalle cose positive di questa giornata: fare tre gol al Verona, giocando quel tipo di calcio, non è cosa che capita tutti i giorni. Ci dispiace, fa male, solo quelle sconfitte che possono comportare un contraccolpo psicologico non indifferente. Ma io sono la guida di questa squadra, sono l’allenatore e devo essere il primo a far capire ai giocatori che ci credo fortemente e che non è un ko così rocambolesco a ridimensionare le nostre potenzialità”.

OMNISPORT