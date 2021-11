Venezia-Inter, Ranocchia: "Gli ottavi danno tranquillità, ma questa è una gara difficile"

26-11-2021 15:09

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato in conferenza stampa presentando la gara col Venezia valida per il prossimo turno di Serie A TIM. È da marzo 2020, contro la Juventus, che l’Inter non perde un match di Serie A giocato dopo una partita nelle coppe europee: in questo campionato due vittorie e due pareggi nei quattro incontri disputati finora post Champions League.

Queste le parole del difensore nerazzurro:

“Gli ottavi di Champions sono un traguardo importante, tutti noi e la società ci tenevamo a raggiungerlo. Un passo importante perché non siamo partiti bene nel girone e poi abbiamo rimesso a posto le cose. Ci dà tranquillità per la Champions ma domani abbiamo una partita molto difficile […] Il mister ha fatto vedere di saper gestire un gruppo di campioni, mi auguro si continui a migliorare per raggiungere gli obiettivi. Sono contento che abbiamo vinto queste due partite. Ma il passato è passato e domani ne abbiamo un’altra. Come siamo rimasti compatti nonostante le cessioni? Merito del gruppo. Quando perdi giocatori di quel livello, ovvio che tutti siano preoccupati, ma società e allenatore hanno lavorato al meglio. È una questione di mentalità, non di nomi. Il percorso è lunghissimo, ma siamo sulla strada giusta. Avversaria più pericolosa in Serie A? Domanda difficile, ci sono tante varianti. Al momento siamo un po’ dietro, ma ci siamo ed è questo quello che conta. Dove saremo alla fine lo vedremo”.

OMNISPORT