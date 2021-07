Venezia, Molinaro rinnova: può giocare fino a 40 anni

Cristian Molinaro non lascia… triplica! L’ex difensore della Juventus ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con il Venezia e giocherà con la maglia del club lagunare in Serie A nella prossima stagione.

Il classe 1983 si è guadagnato sul campo l’opportunità di disputare un’altra stagione nel massimo campionato italiano dopo la lunga cavalcata con la squadra neroarancioverde fino alla vittoria dei playoff di Serie B contro il Cittadella . Molinaro ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli e ha conquistato sul terreno di gioco la conferma del Venezia, che ha dimostrato di voler puntare ancora su di lui proponendogli un nuovo contratto triennale.

Esploso con la maglia della Salernitana in Serie B, Molinaro viene acquistato nel 2005 dalla Juventus a parametro zero. Il club bianconero lo gira al Siena : con la maglia del toscano, il classe 1983 debutta in Serie A e conquista la fiducia della dirigenza della ‘Vecchia Signora’, che decide di tenerlo dopo il ritorno nella massima serie nell’estate 2007.

All’ombra della Mole, Molinaro diventa un leader dei bianconeri: nonostante i cambi di allenatore e società, il calciatore di Vallo della Lucania è intoccabile fino al gennaio 2010. La chiamata dello Stoccarda convince Molinario a cambiare aria e vivere una nuova esperienza lontano dall’Italia. Nello stesso anno arrivano anche due convocazioni in Nazionale , nelle sfide contro Costa d’Avorio ed Estonia.

In Germania, il calciatore italiano alterna grandi prestazioni a momenti di flessione. Ma il richiamo della Serie A è troppo forte: dopo sei mesi al Parma torna definitivamente in Italia e accetta la proposta del Torino di Ventura . Quattro stagioni in granata, prima della chiamata del Frosinone, neopromosso in Serie A . Al termine della stagione il contratto non viene rinnovato: per Molinaro sei mesi è svincolato. Poi l’opportunità Venezia nel gennaio 2020 fino alla conquista della Serie A il 27 maggio scorso.

Con i lagunari, Molinaro sta vivendo una seconda giovinezza e continua a macinare chilometri sulla fascia. Il 37enne sta già programmando il futuro: ora il campo, poi un ruolo da dirigente. Come riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, nonostante il rinnovo triennale fino al 2024, Molinaro e il Venezia valuteranno insieme al termine della prossima stagione se continuare o appendere gli scarpini al chiodo.

Molinaro è concentrato sulla nuova esperienza in Serie A: continuare a divertirsi e la salvezza del Venezia sono i suoi grandi obiettivi. Appuntamento rimandato al prossimo anno: il futuro dietro la scrivania può aspettare.

OMNISPORT | 10-07-2021 09:46