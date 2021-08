Venezia, niente Leone sullo stemma: il caso

Problemi di natura regolamentare per il Venezia per quanto riguarda l proprie divise. Nella sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, infatti, la formazione della laguna si è presentata in campo senza il classico Leone Dorato sullo stemma, storico simbolo del club e non solo.

Questo è stato dettato appunto da un problema di regolamento, e precisamente il 5° articolo del regolamento della Serie A: questo prevede infatti che sulla maglia da gioco lo stemma si possa mettere solo una volta, mentre il Venezia lo mostra due volte, una con e una senza il Leone dorato.

Come scrive tuttoveneziasport, per cercare di tamponare la situazione, il club in queste ore sarebbe in contatto con la Lega Calcio per riuscire a sistemare il “caso” e poter mostrare il logo al completo con il leone.

OMNISPORT | 17-08-2021 19:56