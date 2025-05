Venezia, per Di Francesco è un complotto: lo sfogo del tecnico e la polemica in studio

Il Venezia rischia la B e il tecnico attacca duramente gli arbitri per i recenti episodi sfavorevoli subiti: si scatena la bufera in diretta tv

Il Venezia è sempre più impelagato nella lotta per non retroce ed Eusebio Di Francesco è esasperato. Il tecnico dei lagunari, dopo il pareggio fuori casa contro il Torino per 1-1, si è lasciato andare a un duro sfogo ai microfoni di Sky Sport. Al centro dell’attenzione c’è un episodio chiave da moviola che ha penalizzato il Venezia, attualmente al terzultimo posto in classifica di Serie A. Di Francesco si è riferito al rigore trasformato da Vlasic, che ha pareggiato il gol di Kike Perez, e ha scatenato una forte polemica anche in studio.

La frustrazione di Di Francesco

Un malessere che va oltre il singolo episodio arbitrale. Nell’intervista, il tecnico Di Francesco – che già nelle scorse settimane si era lamentato degli arbitri, ha espresso tutta l’amarezza per l’andamento della stagione, in particolare per i risultati non all’altezza dell’impegno messo in campo dai suoi giocatori durante il girone di ritorno.

Di Francesco, che sente il peso di una stagione che vede sempre più il Venezia in basso alla classifica, sostiene che il suo club sia stato più volte penalizzato da decisioni discutibili: “Io vedo che gli episodi sono sempre sfavorevoli dalla nostra parte. Idzes dove deve mettersi le mani? La prendiamo sempre noi in quel posto e sono stufo. Sicuramente i cambi non mi hanno dato ciò che volevo, ma io ancora non ho capito come si gestiscono le partite. Non ci sto, c’è un mazzo dietro ogni partita importante, fate sbagliare noi. Su questi errori continui non ci sto”.

Infine, l’appello dell’allenatore dei lagunari è per ottenere maggiore equità e attenzione: “Al di là dei nostri difetti, per quello che abbiamo messo in campo nel girone di ritorno non abbiamo ottenuto quanto meritavamo. Sono stanco di venire ogni volta qua e dovermi lamentare. Sapete quanto mi piace parlare di calcio, ma così non si può continuare. Tutto ciò mi fa rabbia e non riesco ad accettarlo”.

Gianfranco Teotino sostiene il Venezia di Di Francesco

Nel corso della trasmissione a Sky Sport, anche il giornalista Gianfranco Teotino ha espresso dei dubbi sull’arbitraggio a sfavore subito dal Venezia nelle ultime gare: “Concordo con Di Francesco sul rigore che non è stato dato al Venezia contro il Milan, che era un rigore clamoroso, che andava dato, anche dopo dal VAR. Su questo dato oggi penso come voi che non sia calcio, però quest’anno il rigore così sul braccio largo lo hanno dato sempre. Io sono contrario a questo tipo di rigori, però li stanno dando sempre quest’anno e hanno iniziato a darli anche un Europa, cosa che fino a un paio d’anni fa non facevano”.

Polemiche sul gol annullato al Venezia contro il Torino

Gianfranco Teotino continua poi con la polemica sul fuorigioco fischiato nell’azione del gol annullato al Venezia: “Quello è anticalcio. Vediamo che il corpo dell’attaccante è addirittura dietro a quello del difensore, quindi vuol dire che è più bravo del difensore perché è più pronto di lui ad arrivare sulla palla. Quindi andrebbe premiato due volte, non punito per il fuorigioco! Lui parte da dietro, riesce a superare il difensore e ad arrivare prima lui sulla palla. Bisognerebbe dargli un rigore ad honorem, non fermare l’azione per fuorigioco! Si parla tanto di reintrodurre la luce sul fuorigioco. Questa è la luce al contrario”.