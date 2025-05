Torino-Venezia, moviola: gol Zerbin, nuovo caso Mkhitaryan, dubbi sul rigore

La prova dell’arbitro Sozza nell’anticipo di A analizzata ai raggi X dal talent di Prime Calvarese, il fischietto lombardo ha ammonito solo Casadei

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Torino-Venezia- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione ha fatto bene. Ha diretto 9 sfide in Serie A e quattro in B, senza contare una partita della massima serie greca, tre di Europa League, una di Nations League (Serbia-Svizzera), due di qualificazione di Champions e una di qualificazione alla Conference League. Dopo 3 big match di fila vediamo come se l’è cavata l’arbitro lombardo ieri.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Sozza con Torino e Venezia

Con i veneti i precedenti erano 8 (3 vittorie, 3 pari e due sconfitte), con i granata cinque incroci con una sola vittoria, un pareggio e tre ko.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi con Sacchi IV uomo, La Penna al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Casadei.

Torino-Venezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ Yeboah si invola sulla destra, dribbla Biraghi e tira. Il pallone sbatte sul palo e addosso a Milinkovic-Savic. La carambola premia Gytkjær, che serve Zerbin. L’esterno segna a porta vuota ma la rete viene annullata perché Gytkjær era in fuorigioco millimetrico. Al 46′ primo e unico giallo per Casadei per un brutto fallo su Zerbin.

Al 73′ Elmas avvia un’azione personale e chiede un tocco di mano di Idzes. Per Sozza è tutto regolare ma c’è un check del VAR. L’arbitro viene richiamato all’on field review e torna sui suoi passi assegnando ai granata un rigore che Vlasic realizza. Subito dopo ammonito Di Francesco. Dopo 7′ di recupero Torino-Venezia finisce 1-1.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Giampaolo Calvarese che sul suo sito internet parte dal gol annullato a Zerbin al 7′ e spiega: “Gol annullato al Venezia con overrule del VAR: nell’azione della rete di Zerbin, sul tiro di Yeboah, Christian Gytkjaer si trova in posizione di fuorigioco di pochissimi millimetri, in un caso analogo a quello di Mkhitaryan in Barcellona-Inter”.

Sul rigore al 74′ per il Torino assegnato con l’ausilio del Var per fallo di mano di Idzes poi dice: “Rigore per il Torino, assegnato col VAR dopo On Field Review: provvedimento corretto, il braccio di Idzes è largo e si oppone al cross al centro di Elmas, col pallone che non passa”