Venezia-Trieste non si giocherà sabato

Umana Reyer Venezia-Allianz Pallacanestro Trieste è stata rinviata: la gara era originariamente programmata per sabato 14 novembre al Taliercio di Mestre.

“Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 14-11-2020 tra Umana Reyer Venezia e Allianz Pallacanestro Trieste, valida per l’ottava giornata della Serie A UnipolSai, in analogia con i precedenti provvedimenti assunti, preso atto che gli accertamenti diagnostici effettuati dalla Umana Reyer Venezia hanno certificato la presenza di nove membri del Gruppo Team positivi al Covid-19, vista la primaria necessità di preservare la salute dei tesserati di entrambe le squadre e di tutte le altre componenti coinvolte, dispone il rinvio della gara stessa” ha fatto sapere la LBA, che continuerà a monitorare la situazione e comunicherà sia le modalità di recupero delle partite che le opportune disposizioni.

OMNISPORT | 13-11-2020 17:35