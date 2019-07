Ventura: "Ho una voglia feroce"

"Non è un salto indietro, potrebbe essere l'inizio di un grande passo avanti" assicura il nuovo allenatore della Salernitana Gian Piero Ventura.

"Ritorno a fare ciò che amo dopo un anno di stop. Ho una voglia feroce di ripartire. Vincere non è l'obiettivo, l'obiettivo è di rivedere lo stadio pieno e vedere la passione della città. Vorrei essere ricordato per il tecnico che ha riportato la passione in questa meravigliosa piazza. Sono felice di ricominciare da Salerno, una piazza che ricordo da sempre molto calorosa con 25-30mila tifosi al seguito" aggiunge l'ex ct della Nazionale.

