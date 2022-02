Venturato: "Dovremo avere la giusta tensione"

14-02-2022 20:28

Il tecnico della Spal Roberto Venturato ha parlato prima della sfida contro la Reggina, in programma martedì: “Dal mio arrivo siamo scesi in campo sempre con la volontà di provare a vincere le partite. Quella di domani avrà un valore importante per i punti in palio e la situazione in classifica, ma dovremo essere bravi a viverla con equilibrio e la giusta tensione, senza nervosismo”.

“Da avversario ho imparato che la gente che tifa la SPAL è molto appassionata, capace di fornire un calore incredibile e l’ho potuto sentire in queste gare. Penso che sia un valore aggiunto importante soprattutto per la squadra che ho in testa, che non molla mai e che abbia voglia di correre consapevole di avere una responsabile nei confronti della passione della piazza. La pressione mi piace molto, mi attira, così come è stimolante sapere di avere una tifoseria interessata alla SPAL. Io voglio una squadra che vada in campo e dia sempre tutto contro qualsiasi avversario. Non siamo ancora riusciti a vincere, ma credo che i tre punti, quando arriveranno, ci potranno aiutare molto”.

OMNISPORT