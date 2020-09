Venturato e una B grandi firme

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, intervistato da ‘Il Mattino di Padova’ ha ammesso che il torneo cadetto si prospetta di altissima qualità.

“Per il livello delle squadre salite dalla C, per quelle retrocesse dalla A e per alcune di quelle rimaste, Empoli e Frosinone su tutte, mi sento di dire che da anni non c’era una B di questo tenore” ha sottolineato il timoniere della formazione veneta, lo scorso anno arrivata non lontano dalla promozione.

OMNISPORT | 07-09-2020 13:42