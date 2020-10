Venturato positivo al Coronavirus: niente Monza

Roberto Venturato costretto al forfait in extremis per la partita di Serie B contro il Monza, in programma sabato pomeriggio. Questa la nota del Cittadella: “L’AS Cittadella comunica che, in seguito agli ultimi tamponi effettuati dal gruppo squadra, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19, uno dei quali riguarda Roberto Venturato”

“Per questo motivo l’allenatore granata oggi sarà sostituito in panchina dal vice Edoardo Gorini. La partita contro il Monza avrà inizio regolarmente alle ore 14.00”.

OMNISPORT | 31-10-2020 13:26