Veretout: "Regista? Sono pronto a tutto"

Jordan Veretout in una intervista al Corriere Fiorentino parla dell'allenatore dei viola Stefano Pioli: "Siamo una squadra molto giovane e quindi lui ci dà tantissimi consigli sia, ovviamente, per quanto riguarda il campo, ma anche per aspetti che vanno oltre il calcio. Se ho fatto così bene l'anno scorso è perché il mister mi ha messo nelle condizioni migliori per esprimermi e, se continuo a migliorare ogni giorno, è grazie a lui".

Il centrocampista dei gigliati analizza così il suo nuovo ruolo da regista: "Sono pronto a tutto. Mi piace moltissimo. Certo ancora devo ancora imparare e dovendo stare un po’ più indietro potrei segnare meno, ma è altrettanto vero che giocando in quella posizione tocco tantissimi palloni e questo mi piace. Essere un leader? Io non mi sento un calciatore più importante di altri. Il leader è la squadra, il gruppo".

SPORTAL.IT | 10-09-2018 10:40