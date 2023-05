Vergogna in Liga, ancora insulti razzisti a Vinicius: tutto lo stadio urla: ‘scimmia’

“Non parlo di calcio, non sarebbe giusto farlo. Un intero stadio, dal primo all’ultimo minuto, ha urlato ‘scimmia’ a Junior Vinicius . La partita doveva essere fermata e non è stato così: la Liga ha un grosso problema”.

Parola di Carlo Ancelotti, mostratosi letteralmente furioso di frante a microfoni e taccuini dopo il match tra Valencia e Real Madrid, vinto 1-0 dai padroni di casa, i cui tifosi, tuttavia, si sono macchiati di un episodio davvero becero e vergognoso.

Ancelotti, nel corso delle interviste postpartita, ha quindi proseguito:

“Era già successo che Vinicius ricevesse insulti di sfondo razzista. Ma questa volta non si è trattato di un singolo episodio: al Mestalla c’era un’intero stadio che lo apostrofava. E’ inaccettabile questo e il fatto che l’arbitro non abbia ritenuto opportuno sospendere la partita seguendo invece un tipo di protocollo che non può essere condiviso. Avrei detto le stesse cose anche se il risultato fosse di 3-0 a favore del Real“.