06-10-2022 17:59

Continua il lavoro in casa Vero Volley. Due doppie sedute dedicate prevalentemente alla tecnica e una mezza giornata di allenamento con la palla in vista delle ultime settimane di preparazione. Con l’esordio stagionale in Serie A1 femminile fissato sabato 22 ottobre, ore 20.30, all’Arena di Monza, contro la Wash4Green Pinerolo, per la prima giornata di andata, le rosa continuano a migliorare nella condizione fisica e tecnica, con l’obiettivo di farsi trovare prontissime al primo match dell’annata sportiva 22-23. In attesa di abbracciare le nazionali impegnate al Mondiale femminile (Orro, Sylla, Martin, Stevanovic, Stysiak), Marco Gaspari ed il suo staff sono pronti ad accogliere questo fine settimana l’americana Jordan Thompson, in arrivo in Italia venerdì pomeriggio.