Verona, Barak positivo al Covid-19: è asintomatico

Il Verona , che alla prossima giornata giocherà contro il Genoa, ha comunicato oggi un caso di positività all’interno della rosa. Si tratta di Antonin Barak, che ha scoperto di essere positivo al Covid-19 durante il ritiro della Nazionale.

“Hellas Verona FC comunica che Antonin Barák è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Ivan Juric si trova a dover affrontare già molti problemi di formazione, con ben nove calciatori infortunati e tanti nuovi arrivati non ancora in piena forma. Barak era uno dei pochi giocatori del Verona in piena condizione, e per questo Juric ne aveva fatto un punto cardine.

Adesso dovrà restare in isolamento e salterà la partita contro il Genoa al netto di nuovi sviluppi improvvisi.

OMNISPORT | 10-10-2020 20:14