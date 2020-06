Verona-Cagliari: le probabili formazioni

Verona e Cagliari in campo sabato alle 21.45 per la ripresa della Serie A. Juric dovrebbe affidarsi a Borini unica punta, sostenuto da Pessina e Zaccagni. In difesa Kumbulla con Rrahmani e Gunter, a centrocampo Amrabat e Veloso in mezzo e Lazovic e Faraoni sulle fasce.

Zenga dovrebbe rispondere un con un 4-3-2-1 con Simeone unica punta, con Pereiro e Birsa (o Paloschi) alle sue spalle considerata la squalifica di Joao Pedro. A centrocampo indisponibile Nainggolan, ci saranno Nandez, Cigarini e Rog.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Pereiro; Simeone.

SPORTAL.IT | 19-06-2020 08:42