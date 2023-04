Il terzino dell’Hellas Verona ai microfoni de “L’Arena”: ““I risultati sono andati bene, se vinciamo a Cremona è tutto di nuovo in discussione"

25-04-2023 16:42

Il terzino dell’Hellas Verona, Fabio Depaoli, ai microfoni de “L’Arena” ha commentato la corsa salvezza della squadra veneta. Ecco alcune dichiarazioni del giocatore dell’Hellas: “Non guardiamo indietro ma avanti. Per la prima volta abbiamo giocato prima dello Spezia e questa volta la pressione l’abbiamo messa ad altri. È stata una grande vittoria quella sul Bologna”. Prosegue poi l’ex Sampdoria: “I risultati sono andati bene. Ora siamo in gioco. Se vinciamo a Cremona è tutto di nuovo in discussione”.

Un commento sulle pretendenti per la salvezza: “Noi guardiamo in casa nostra. Dobbiamo fare più punti possibili. Questo ci siamo detti a gennaio prima della trasferta di Torino”.

Conclude poi dicendo, a detta sua, quanti punti servano per salvarsi: “Meglio trentasei, poi vedremo alla fine”.