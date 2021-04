Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Ivan Juric si affida in attacco a Lasagna, supportato da Barak e Bessa. A centrocampo spazio a Tamaze e Ilicic, sulle fasce Faraoni e Lazovic. La Fiorentina risponde con il duo Ribery-Vlahovic in attacco, alle loro spalle Amrabat, Pulgar e Bonaventura in mediana, in panchina Castrovilli. Sulle fasce Iachini sceglie Venuti e Biraghi. In difesa Caceres, Pezzella e Quarta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-FIORENTINA:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, M. Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

OMNISPORT | 20-04-2021 20:09