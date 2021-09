Verona, idea Ribery per il dopo Zaccagni

Come consuetudine al termine di una sessione di trattative, i riflettori sul mercato non si spengono del tutto. Oltre alla programmazione della prossima finestra, quella invernale, d’attualità diventa infatti il futuro degli svincolati.

Tra i giocatori i cui contratti sono scaduti il 30 giugno e quelli freschi di rescissione con il proprio ex club dopo aver capito di non rientrare nei piani tecnici, i nomi illustri sono tanti.

A partire da Franck Ribery, che dopo non essere stato confermato dalla Fiorentina non ha alcuna intenzione di pensare all’addio al calcio, ma al contrario vorrebbe rimanere in Italia.

Al francese sono stati accostati nelle scorse settimane diversi club, dal Monza alla Lazio, ma l’ultima ipotesi è il Verona.

L’ex Bayern Monaco si sta sta allenando da solo in Germania, ma secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ è seguito con attenzione dall’Hellas che dopo l’ingaggio di Gianluca Caprari potrebbe aggiungere la classe di Ribery per la sostituzione di Matteo Zaccagni approdato alla Lazio.

OMNISPORT | 01-09-2021 09:30