Verona-Inter 1-3: Correa subito decisivo, le pagelle

Vittoria in rimonta per l’Inter di Simone Inzaghi al Bentegodi: il 3-1 finale ai danni del Verona matura nel finale di gara, grazie ad una doppietta del nuovo acquisto Correa, subentrato nel secondo tempo. I 3 punti consentono ai nerazzurri di mantenersi a punteggio pieno dopo 2 giornate, mentre gli scaligeri restano in fondo alla graduatoria a quota 0.

Di Francesco conferma il 3-4-2-1 dei gialloblù e si affida in attacco al giovane Cancellieri, al debutto da titolare in Serie A, supportato da Barak e Zaccagni. A centrocampo spazio a Hongla e Ilic come interni. Simone Inzaghi risponde con il 3-5-2 dei nerazzurri e il debutto stagionale di Lautaro Martínez nel tandem d’attacco con Edin Dzeko.

La prima occasione è per l’Inter, che al 12′ sfonda sulla sinistra con Perisic, la palla giunge a Lautaro Martínez che calcia forte sul primo palo e trova la deviazione in corner di Montipò. Al 15′ c’è il patatrac: Handanovic passa centralmente con i piedi poco fuori dall’area, ma non si capisce con Brozovic, Ilic si impossessa del pallone e trovandosi davanti un corridoio uccella il portiere sloveno con un bel pallonetto col mancino.

L’Inter prova a ottenere il pareggio, ma al 24′ Barella di testa gira sul fondo di poco. I milanesi fanno fatica ad incidere. Quando ci riescono, al 39′ l’arbitro Manganiello annulla la marcatura per carica irregolare di Lautaro Martínez. Al 42′ è anzi il Verona a rendersi ancora pericoloso: appoggio di Barak per l’accorrente Cancellieri, che colpisce male e non inquadra lo specchio della porta.

A inizio ripresa arriva il pareggio: rimessa laterale lunga dalla sinistra di Perisic, Hongla prolunga ma di fatto fa un assist per Martínez, che di testa sorprende Montipò e la difesa veronese. La partita resta equilibrata, con ‘El Toro’ che recrimina per un presunto contatto da rigore al 59′.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

VERONA-INTER 1-3

Marcatori: 15′ Ilic (V), 47′ Lautaro Martínez (I), 83′, 90′ + 4 Correa (I)

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 6 (75′ Dawidowicz 5), Günter 6.5, Ceccherini 6 (53′ Casale 6); Faraoni 5.5 (75′ Sutalo 5), Hongla 5 (75′ Tameze 5.5), Ilic 7, Lazovic 6; Barak 6, Zaccagni 5; Cancellieri 6 (62′ Lasagna 5). All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 7, de Vrij 6.5, Bastoni 7; Darmian 6, Barella 6.5, Brozovic 5.5 (66′ Vidal 6.5), Calhanoglu 6 (87′ Vecino s.v.), Perisic 6 (61′ Dimarco 6); Lautaro Martínez 7 (75′ Correa 8), Dzeko 6. All. S. Inzaghi

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Magnani, Tameze (V), Lautaro Martínez, Brozovic (I)

Espulsi:

OMNISPORT | 27-08-2021 22:56