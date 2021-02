Verona, Juric: "Juve? Proviamoci. Siamo al 30% del nostro potenziale"

Il Verona prova a fermare un’altra grande. Dopo i tanti risultati positivi ottenuti contro le big nel girone di andata, i gialloblù sfidano la Juventus per cercare di superare un momento di appannamento a livello di risultati.

In conferenza stampa Ivan Juric è parso fiducioso, ma consapevole della difficoltà dell’impegno: “Quando si gioca contro squadre del genere, è chiaro che devi essere perfetto e loro no e che serve anche un po’ di fortuna. Quando non ci sei perdi di testa con chiunque, ma si possono fare punti anche con squadre più forti”.

“Dopo Genova non ero arrabbiato, ma dispiaciuto – ha proseguito il tecnico croato – perché avevamo dominato a lungo. Se Vieira avesse buttato via il pallone, non avremmo perso due punti”.

Nonostante la classifica già lusinghiera il tecnico croato vede ampi margini di miglioramento nel gruppo: “Non si possono fare paragoni tra questa stagione e la scorsa. L’anno scorso, a questo punto, eravamo una squadra definita dal punto di vista dell’identità. Questa è al trenta per cento”.

OMNISPORT | 26-02-2021 18:03