Verona, Lazovic: "Vogliamo ripeterci"

Una pedina fondamentale nello scacchiere di Ivan Juric anche per il prossimo campionato. Si tratta di Lazovic che, nella prima stagione in gialloblù, ha convinto, protagonista di un grande torneo sulla fascia sinistra: 38 gare disputate, 3 reti e 7 assist vincenti. S’è n’è accorta anche la nazionale serba che l’ha convocato per i prossimi impegni internazionali.

Dai microfoni di Hellas Verona Channel, il canale ufficiale della società presieduta da Maurizio Setti, spiega: “Sfrutterò al massimo questa prima settimana di ritiro qui a Santa Cristina in Val Gardena per onorare la convocazione in nazionale e proseguire da dove avevo terminato con l’Hellas”. Verona atteso alla consacrazione dopo il campionato sorprendente della scorsa stagione quando alla vigilia era dato tra le retrocesse ed, invece, s’è salvata meritatamente con largo anticipo, battendo addirittura la Juventus lo scorso febbraio in rimonta al Bentegodi.

“La spina dorsale della squadra” prosegue Lazovic “è rimasta, alcuni compagni sono stati ceduti ma sono convinto che, con mister Juric, sapremo ripeterci se non addirittura migliorare. Dopo avere conquistato la salvezza il prima possibile”.

OMNISPORT | 23-08-2020 15:34