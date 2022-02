Verona, risoluzione consensuale del contratto per Kalinic

07-02-2022 07:09

Il mercato regala sorprese anche quando non è aperta una sessione apposita per i trasferimenti. In questo senso, l’ultima notizia arriva da Verona.

Il club gialloblù ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con Nikola Kalinic per la rescissione consensuale del contratto dell’attaccante croato.

“Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinić, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. Hellas Verona FC ringrazia e saluta affettuosamente ‘Kale’, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva “.

Una decisione che rappresenta un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Poche ore prima del comunicato emesso dal club veneto, Kalinic era stato regolarmente impiegato nella trasferta in casa della Juventus.

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, l’attaccante potrebbe accordarsi con l’Hajduk Spalato, tornando dunque in Croazia.

