La Roma soffre ma la spunta. La linea verde sembra diventata la nuova moda delle big italiane: dopo il gol di Fagioli che salva Allegri, a Verona ci pensa il giovanissimo Volpato a regalare tre punti alla formazione di Josè Mourinho. Sotto di un gol, poi in superiorità numerica la squadra giallorossa appare stanca soprattutto nel secondo tempo ma alla fine strappa un successo di vitale importanza.

Verona-Roma: i momenti chiave

I primi 15 minuti di match scorrono via veloci, i padroni di casa provano ad attaccare alti la Roma e riescono a portare qualche pericolo nell’area di Rui Patricio. I giallorossi replicano in contropiede e provando a sfruttare i piazzati. Ed in ripartenza arriva la clamorosa occasione per Abraham che salta anche Montipò ma a porta vuota colpisce il palo. Dopo 2′ l’occasione arriva, stavolta su calcio piazzato, con l’attaccante inglese che trova la palla solo all’ultimo ed il colpo di testa finisce di poco a lato. Ma il gol lo trova l’Hellas che passa con la carambola vincente di Dawidowicz. Succede di tutto e dopo poco più di 10 minuti il polacco finisce anticipatamente negli spogliatoi per una brutta entrata su Zaniolo. La Roma trova il gol del pareggio proprio allo scadere, altro palo di Abraham ma la palla arriva a Zaniolo che non può sbagliare.

Nel secondo tempo i ritmi della gara calano. Il Verona si ritrae indietro, non sale più nel pressing nella metà campo avversario e lascia il pallino alla Roma. I giallorossi ci provano ma fanno un po’ di fatica quando arrivano sulla trequarti avversaria. La migliore occasione è di Belotti che chiama all’intervento Montipò. A 8′ dalla fine la Roma colpisce il terzo palo con il colpo di testa di Matic a Montipò battuto. A sbloccare la gara il più insospettabili degli eroi con il giovanissimo Volpato che segna il gol vittoria a 2′ dal 90′. A chiudere il discorso ci pensa poi El Shaarawy.

Il match tra Verona e Roma minuto per minuto

Verona-Roma: l’analisi della partita

Mourinho si può tenere stretto i tre punti, magari un po’ meno la prestazione soprattutto degli attaccanti. La Roma parte bene, poi soffre la vitalità dei padroni di casa. Nel primo tempo è Zaniolo a ravvivare l’attacco giallorosso, con l’attaccante che trova anche la rete del pari. Con il Verona in 10 uomini però i giallorossi non riescono a prendere in mano le redini del match. Ed allora ci pensa Mourinho che con i cambi riesce a trovare le soluzioni giuste. Gli attaccanti deludono ed allora ci pensa il baby Volpato a dare tre punti alla Roma che serve da lancio verso il match di Europa League e poi ancora verso il derby.

Verona-Roma: le pagelle della gara

Le pagelle del Verona

Ceccherini 5: soffre maledettamente le sfuriate di Zaniolo che dal suo lato sembra incontenibile. Si becca subito un giallo che gli condiziona la gara.

Dawidowicz 5.5: il calciatore polacco fa esultare i tifosi del Bentegodi con il gol del vantaggio ma a distanza di qualche minuto arriva l’entrataccia su Zaniolo che gli vale il rosso.

Henry 5.5: nel primo tempo prova a lottare con i centrali giallorossi, nella ripresa però non riesce ad aiutare i suoi, rimanendo spesso isolato.

Faraoni 6.5: il migliore dei suoi, porta qualità sulla linea mediana. Le sue incursioni sono pericolose e quando c’è da combattere e da difendere non si tira indietro.

Le pagelle della Roma

Zaniolo 7: finalmente la Roma riabbraccia il genio di uno dei suoi giocatori più importanti. Zaniolo torna al gol dopo 159 giorni, ma la sua prestazione complessiva è da applausi con il Verona che ha solo le brutte per fermarlo. Ad inizio secondo tempo lo ferma un infortunio che lo costringe ad uscire.

Cristante 5.5: soffre la fisicità ed il dinamismo del centrocampo avversaria, rimedia anche un giallo e nel secondo tempo Mou sceglie di mandare in campo El Shaarawy.

Abraham 5: il voto contro l’Helsinki aveva fatto ben sperare, ma a Verona arriva un’altra gara da dimenticare.

Zalewski 6: incide poco il laterale polacco che appare anche stanco e sicuramente meno incisivo su quel lato del campo.

Smalling 6.5: solita prova sontuosa del centrale difensivo inglese, nel secondo tempo Mourinho vara una Roma super offensiva anche perché lui là dietro vale per tre.

Camara 7: è lui la vera arma segreta di Mourinho. Giocatore dal clamoroso dinamismo, capace di avere un impatto su entrambi le fasi di gioco. Decisivo in occasione del gol del pareggio.

Volpato 7: il futuro della Roma per qualcuno, per il momento basta il presente con una prova fantastico ed un gol da quelli da consegnare ai ricordi.

La pagella dell’arbitro Sacchi

Partita non facile quella che deve gestire Sacchi. L’arbitro di Macerata si trova davanti un match di altissima intensità con tanta determinazione e contatti. Il primo momento da valutare è il gol del vantaggio del Verona con i giallorossi che protestano per la posizione di Henry. Dopo qualche minuto entrata pericolosa di Dawidowicz su Zaniolo con l’on-field rewiev di Sacchi che estrae il rosso per il polacco. Nel secondo tempo non vede un evidente fallo di Karsdorp su Lasagna. Voto 5.5

Verona-Roma: il tabellino

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (1′ st Hien); Faraoni, Hongla, Veloso (23′ st Magnani), De Paoli; Tameze; Kallon (1′ st Lasagna), Henry (38′ st Djuric). All. Bocchetti

Roma (3–5-2): Rui Patricio; Mancini (21′ st Matic), Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante (1′ st El Shaarawy), Pellegrini, Camara (38′ st Shomurodov), Zalewski (10′ st Volpato); Zaniolo (10′ st Belotti), Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: 26′ pt Dawidowicz (V), 47′ pt Zaniolo (R), 44′ st Volpato (R), 47′ st El Shaarawy (R)

Note: al 37′ pt espulso Dawidowicz (V) per gioco pericoloso.