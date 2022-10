28-10-2022 20:19

La Roma deve assolutamente vincere il match contro il Ludogorets per passare il turno in Europa League. Il club giallorosso vorrebbe però a servizio anche Zaniolo, squalificato per tre giornate dopo aver scalciato a palla lontana un giocatore del Betis Siviglia.

La Roma è consapevole quanto l’Uefa su queste sanzioni sia inflessibile, ma ha ugualmente depositato oggi il ricorso.