Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi è tutto pronto per Verona-Roma, posticipo della 12ª giornata di Serie A.12:14

I gialloblù hanno bisogno di punti per risollevarsi in classifica dopo le ultime sei sconfitte di fila subite.12:24

I giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, con un successo si porterebbero al 4° posto in solitaria.12:23

VERONA (3-4-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Montipò - Dawidowicz, Günter, Ceccherini - Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli - Hongla - Kallon, Henry. A disposizione: Perilli, Chiesa, Berardi, Magnani, Doig, Cabal, Hien, Sulemana, Terracciano, Praszelik, Djuric, Lasagna. All. Salvatore Bocchetti.17:59

ROMA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski - Pellegrini, Zaniolo - Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Celik, Kumbulla, Viña, Matic, Volpato, Bove, Tahirovic, Belotti, El Shaarawy, Shomurodov. All. José Mourinho.17:56

Il Verona ha vinto in due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva collezionato 17 partite di fila senza mai battere i giallorossi nel massimo campionato (5N, 12P).12:15

La Roma ha raccolto cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette sfide di Serie A con squadre che iniziavano la giornata in una delle ultime tre posizioni della classifica.12:15

Salvatore Bocchetti opta per Hongla alle spalle di Henry e Kallon in attacco. Sugli esterni giocano Faraoni e Depaoli con Doig recuperato che va in panchina. Indisponibili Ilic, Lazovic, Coppola, Hrustic e Piccoli.17:53