Verona-Sassuolo 1-0 pagelle: dramma Berardi, disastro Henrique, decide Swiderski

L'attaccante campione di sfortuna: si teme rottura tendine d'Achille, salterà gli Europei. Swiderski, Bonazzoli, Coppola e Consigli i migliori

03-03-2024 14:37

Nel giorno del dramma di Berardi, che si infortuna nuovamente a quasi due mesi dall’ultima apparizione, non basta al Sassuolo l’effetto-Ballardini: gli emiliani – in caduta libera – perdono anche al Bentegodi contro il Verona nonostante il terzo cambio in panchina. Un gol a 11’ dalla fine di Swiderski, che approfitta di un errore di Henrique, regala all’Hellas tre punti che consentono il sorpasso ai rivali in classifica e profumano di salvezza al termine di una gara tesa e nervosa. Il Sassuolo resta 19esimo a 20 punti, gli scaligeri salgono a quota 23, al 17esimo posto.

Berardi esce in lacrime al 60’

La partita passa però quasi in secondo piano rispetto al caso-Berardi. L’attaccante neroverde tornava titolare a distanza di tempo: l’ultima sua presenza risaliva al 16 gennaio contro la Juventus. Doveva essere l’arma i più del neo-tecnico Ballardini ma la sua gara è durata solo un’ora. Al 60’ Montipò sbaglia un rinvio abbastanza semplice e Berardi si avventa sulla sfera per approfittarne subito e lanciare Pinamonti, ma al momento del controllo cade a terra toccandosi la caviglia destra, intuendo che si tratta di qualcosa di grave. Sostenuto dai compagni, infine, scoppia in lacrime tenendosi il volto. Si parla di rottura del tendine d’Achille: salterà gli europei.

Hellas Verona-Sassuolo, la chiave tattica della partita

Sorpresa tattica sia per Marco Baroni che dispone il suo Verona in campo con il 4-4-2 (anziché 4-2-3-1) e per il neo tecnico neroverde, Davide Ballardini, che schiera il 4-3-3 e non più il 4-2-3-1, che fino alla scorsa gara era il sistema di gioco abituale del Sassuolo. In fase offensiva il Sassuolo passa al 4-1-4-1 con Berardi e Laurienté larghi sulla trequarti, supportati da Thorstvedt ed Henrique più centrali e Pinamonti unica punta in avanti. Il Verona in fase offensiva lancia il 4-1-3-2 con Noslin ed Henry vicini all’area di rigore. Marco Baroni chiede ai suoi uomini di marcare a zona sui calci d’angolo per contrastare gli inserimenti degli esterni avversari in area. Il Sassuolo preferisce giocare una gara molto equilibrata con pochi spunti offensivi e qualche timido contropiede che parte più frequentemente dalla destra con Berardi.

Nel secondo tempo il Sassuolo perde Berardi per infortunio e Cabal del Verona riesce a gestire da padrone la fase difensiva sulla sua corsia sinistra. Le squadre restano entrambe timide nel produrre gioco e occasioni gol ma a cambiare la gara sono le sostituzioni di Marco Baroni che inserisce Mitrovic, Bonazzoli e Swiderski: gli autori della vittoria.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Hellas Verona-Sassuolo

I top e flop dell’Hellas Verona

Swiderski 7.5 Sfrutta un palla in profondità, dopo l’erroraccio di Henrique, e viene lanciato in porta a tu per tu con Consigli che batte.

Sfrutta un palla in profondità, dopo l’erroraccio di Henrique, e viene lanciato in porta a tu per tu con Consigli che batte. Bonazzoli 7. Recupera in pressing una palla importantissima a centrocampo e serve l’assist vincente in profondità per Swirderski che va al gol.

Recupera in pressing una palla importantissima a centrocampo e serve l’assist vincente in profondità per Swirderski che va al gol. Coppola 6.5 Non rischia mai e quando proprio avverte il pericolo, e la difficoltà della giocata nel breve, preferisce spazzare lungo.

Non rischia mai e quando proprio avverte il pericolo, e la difficoltà della giocata nel breve, preferisce spazzare lungo. Cabal 6. Nel primo tempo soffre leggermente i contropiede di Berardi, migliora in fase finale di gara dove non è pulito nella lettura di gioco ma resta abile in fase di chiusura.

Nel primo tempo soffre leggermente i contropiede di Berardi, migliora in fase finale di gara dove non è pulito nella lettura di gioco ma resta abile in fase di chiusura. Henry 5.5. Prova a tenere palla al piede in fase offensiva e a superare l’uomo ma non riesce a penetrare nell’area di rigore avversaria a causa dei raddoppi dei difensori del Sassuolo su di lui.

Prova a tenere palla al piede in fase offensiva e a superare l’uomo ma non riesce a penetrare nell’area di rigore avversaria a causa dei raddoppi dei difensori del Sassuolo su di lui. Noslin 5. Per 60 minuti è fuori dal gioco, non riesce nei dribbling e a portare palla in avanti.

I top e flop del Sassuolo

Consigli 6. Reattivo con due parate importanti al 31′ in cui mantiene invariato il risultato. Non riesce ad evitare il gol subito a tu per tu con Swiderski.

Reattivo con due parate importanti al 31′ in cui mantiene invariato il risultato. Non riesce ad evitare il gol subito a tu per tu con Swiderski. Berardi 6. Torna in campo dopo quasi 2 mesi di assenza. Al 51′ ha l’opportunità di calciare una punizione dal limite dell’area – con 7 uomini in barriera – ma esce di poco al lato sul secondo palo. Al 57′, nel tentativo di stoppare un pallone alto, è costretto ad uscire per infortunio dopo aver messo male il piede a terra in appoggio. Si teme un altro lunghissimo stop.

Torna in campo dopo quasi 2 mesi di assenza. Al 51′ ha l’opportunità di calciare una punizione dal limite dell’area – con 7 uomini in barriera – ma esce di poco al lato sul secondo palo. Al 57′, nel tentativo di stoppare un pallone alto, è costretto ad uscire per infortunio dopo aver messo male il piede a terra in appoggio. Si teme un altro lunghissimo stop. Ferrari 6. Contiene gli inserimenti offensivi di Henry sul suo lato. Nonostante sia un centrale di difesa, completa il maggior numero di dribbling (2).

Contiene gli inserimenti offensivi di Henry sul suo lato. Nonostante sia un centrale di difesa, completa il maggior numero di dribbling (2). Pinamonti 5.5. Fa il compitino nel primo tempo, migliora negli altri 45 minuti quando la partita si apre maggiormente ma non trova la via del gol.

Fa il compitino nel primo tempo, migliora negli altri 45 minuti quando la partita si apre maggiormente ma non trova la via del gol. Boloca 5. Avverte la pressione del centrocampo avversario, che lo marca stretto in fase di uscita palla al piede, e sbaglia qualche passaggio di troppo.

Avverte la pressione del centrocampo avversario, che lo marca stretto in fase di uscita palla al piede, e sbaglia qualche passaggio di troppo. Henrique 4.5. Sbaglia lo stop da ultimo uomo a metà campo e concede la ripartenza in contropiede del Verona che segna il primo gol della gara.

Hellas Verona-Sassuolo: il tabellino del match

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua (89′ Magnani), Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Noslin (59′ Mitrovic), Suslov (89′ Rúben Vinagre), Lazovic (66′ Bonazzoli); Henry (66′ Swiderski) A disp: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Centonze, Dani Silva, Dani Silva, Charlys. All: Marco Baroni.

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Henrique, Boloca (66′ Racic), Berardi (59′ Castillejo), Thorstvedt (80′ Volpato), Laurienté, Pinamonti (80′ Mulattieri). A disp: Pegolo, Cragno, Kumbulla, Toljan, Missori, Lipani, Bajrami, Obiang, Ceide, Defrel. All: Davide Ballardini.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Marcatori: 79′ Swiderski

Note: Ammoniti: 47′ Henrique (S), 51′ Dawidowicz (H), 69′ Castillejo (S), 80′ Serdar (V), 89′ Coppola (V)

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali dell’Hellas Verona