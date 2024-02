Bologna-Verona, moviola: il giallo dell’infortunio all’arbitro e i dubbi sul gol

Abisso al Dall’Ara è stato costretto a lasciare il posto al IV uomo Camplone, la sua prova analizzata ai raggi X. Quattro i giocatori ammoniti

24-02-2024 06:01

Doveva essere una nuova chanche per Rosario Abisso, retrocesso in B la settimana scorsa dopo diverse prove deludenti, ultima quella nel match tra Juventus e Udinese: non era stata una stagione felice finora per il fischietto siciliano, assai spesso fermato da Rocchi durante l’anno, ma ieri al Dall’Ara è andata anche peggio: si è infortunato dopo pochi minuti dall’inizio della gara. rimediando una distorsione alla caviglia, ed è stato sostituito dal IV uomo Camplone. Il fischietto siciliano è passato pertanto a fare il IV uomo, come da regolamento.

I precedenti di Abisso col Verona

Esistevano 10 precedenti tra Abisso e l’Hellas e il bilancio contava 2 successi scaligeri, 3 pareggi e 5 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Di Monte, Simone Sozza al Var e Mazzoleni all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: 19′ Freuler, 45’+5′ Duda, 69′ Ferguson, 79′ Cabal.

Bologna-Verona, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 27’ segna il Bologna, c’ è un check sulla rete di Fabbian, per un contatto su Montipò poco prima della rete, che viene convalidata. Corrette le ammonizioni, promosso Camplone per la prova in Bologna-Verona.