Pagelle Verona-Torino 1-2: Savva e Pellegri uomini della provvidenza, Juric beffa Baroni

Top e flop di Torino-Verona: Swiderski e Suslov devastanti, l'attaccante cipriota in gol all'esordio in Serie A. Male Tameze e Cabal

Il Verona vede sfumare sul più bello la certezza aritmetica della salvezza, ribaltato al “Bentegodi” dal Torino. Ai granata sono bastati sei minuti per rimediare a una partita scialba: 1-2.

Passati in svantaggio per effetto del gol di Swiderski al 67′, gli ospiti hanno vinto come non accadeva dal 30 marzo grazie al primo gol del diciottenne cipriota Savva e di Pellegri all’83’: -1 dal Napoli ottavo. In attesa di Lecce-Udinese sono, invece, 4 le lunghezze di vantaggio dei gialloblù sul terzultimo posto.

Verona-Torino, la chiave della partita

Il blackout con cui il Verona si è buttato via. Sei minuti che hanno rovinato una partita giocata su ottimi ritmi e con il raddoppio sfiorato in più di una circostanza. Il classico braccino del tennista prontamente punito dagli uomini di Juric, che hanno negato a Baroni di festeggiare un’impresa clamorosa. Almeno per il momento.

RIVIVI IL LIVE DI VERONA-TORINO

Verona, top e flop

Swiderski 7: Entra e segna. Secondo gol in campionato su assist di Serdar. Dopo il Sassuolo, buca il Torino.

Entra e segna. Secondo gol in campionato su assist di Serdar. Dopo il Sassuolo, buca il Torino. Serdar 7: Ottima la lettura che gli permette di prendere la linea di fondo e servire a Swiderski un cioccolatino solo da scartare.

Ottima la lettura che gli permette di prendere la linea di fondo e servire a Swiderski un cioccolatino solo da scartare. Lazovic 6.5: Da vero capitano dà l’esempio in un giorno da onorare al meglio, quello della vittoria dello scudetto. Cross, sortite e tantta voglia di far male, sportivamente parlando, agli avversari senza accontentarsi di giocate banali.

Da vero capitano dà l’esempio in un giorno da onorare al meglio, quello della vittoria dello scudetto. Cross, sortite e tantta voglia di far male, sportivamente parlando, agli avversari senza accontentarsi di giocate banali. Noslin 6: Quando il Verona è pericoloso è quasi sempre per merito suo, come al 24′ quando impegna Milinkovic-Savic con un colpo di testa su invito di Lazovic e in avvio di ripresa con un bel destro a giro.

Quando il Verona è pericoloso è quasi sempre per merito suo, come al 24′ quando impegna Milinkovic-Savic con un colpo di testa su invito di Lazovic e in avvio di ripresa con un bel destro a giro. Montipo 5.5: Scarsamente impegnato si fa infilare tra le gambe da Pellegri in occasione del gol del 2-1 Toro.

Scarsamente impegnato si fa infilare tra le gambe da Pellegri in occasione del gol del 2-1 Toro. Cabal 5: Corre tanto, tiene testa a Bellanova, fa cose eccellenti ma si spegne all’improvviso. In bambola con la difesa del Verona nei sei minuti fatali per gli scaligeri.

Torino, top e flop

Savva 7: Gol all’esordio in Serie A. L’esterno d’attacco cipriota passa nel respiro di un colpo di testa da mossa della disperazione a uomo della provvidenza. Lazaro premia la sua intraprendenza con un traversone perfetto.

Gol all’esordio in Serie A. L’esterno d’attacco cipriota passa nel respiro di un colpo di testa da mossa della disperazione a uomo della provvidenza. Lazaro premia la sua intraprendenza con un traversone perfetto. Pellegri 7: Diagonale tra le gambe di Montipò, primo gol stagionale pesantissimo. Il Toro la ribalta.

Diagonale tra le gambe di Montipò, primo gol stagionale pesantissimo. Il Toro la ribalta. Lazaro 7: Dai suoi piedi partono i palloni che permettono al Torino di ribaltare il risultato con i gol di Savva e Pellegri.

Dai suoi piedi partono i palloni che permettono al Torino di ribaltare il risultato con i gol di Savva e Pellegri. Milinkovic-Savic 6.5: Risponde presente quando Noslin lo sollecita. Fa buona guardia dimostrando affidabilità, fatta eccezione per l’uscita a vuoto che manda Coppola a un passo dal 2-0. Incolpevole sul gol di Swiderski, gran parata su Suslov.

Risponde presente quando Noslin lo sollecita. Fa buona guardia dimostrando affidabilità, fatta eccezione per l’uscita a vuoto che manda Coppola a un passo dal 2-0. Incolpevole sul gol di Swiderski, gran parata su Suslov. Juric 5.5: Il Torino deve fare i conti con tante assenze, ma stenta a sviluppare il calcio aggressivo ed efficace a cui aveva abituato. Sembrano mancare idee. Savva e Pellegri lo salvano ribaltando il risultato.

Il Torino deve fare i conti con tante assenze, ma stenta a sviluppare il calcio aggressivo ed efficace a cui aveva abituato. Sembrano mancare idee. Savva e Pellegri lo salvano ribaltando il risultato. Sanabria 5: Il digiuno di gol continua. Non segna dal 30 marzo, isolato e poco lucido, paga l’assenza di rifornimenti degni di definirsi tali.

Il digiuno di gol continua. Non segna dal 30 marzo, isolato e poco lucido, paga l’assenza di rifornimenti degni di definirsi tali. Tameze 4.5: Al rientro dopo la giornata di squalifica rimediata per l’espulsione a San Siro contro Milano, balbetta nella gestione di alcuni palloni. Più di una sbavatura nella gestione dei possessi. Frittatona quando si fa tagliare alle spalle da Serdar, che vola a firmare l’assist per il gol di Swiderski.

Verona-Torino, la pagella dell’arbitro Marinelli

Verona-Torino è stata arbitrata da Livio-Marinelli della sezione di Tivoli. Assistenti di linea Lo Ciero e Marcello Rossi. Quarto ufficiale Monaldi. Al VAR Chiffi coadiuvato da Fabbri. Partita senza grandi episodi da affrontare: bravo a vedere la spinta di Henry su Dellavalle (gol annullato al 90′). Gestione oculata dei cartellini. Voto 6.5.

Il tabellino di Verona-Torino

Il tabellino.

VERONA-TORINO 1-2

MARCATORI: st 22′ Swiderski (V), 32′ Savva (T), 38′ Pellegri (T).

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (st 17′ Dani Silva), Dawidowicz, Coppola; Centonze, Duda, Serdar (43′ st Henry), Cabal (36′ st Vinagre); Noslin, Lazovic (st 17′ Suslov); Bonazzoli (st 17′ Swiderski). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Lima, Tchatchoua, Corradi. All.: Baroni.

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Vojvoda (st 10′ Linetty), Lovato, Masina; Bellanova (st 25′ Savva), Tameze, Ricci, Ilic, Rodriguez (st 10′ Lazaro); Sanabria, Zapata (st 10′ Pellegri). A disp.: Gemello, Passador, Buongiorno, Sazonov, Kabic, Okereke, Dellavalle, Silva, Ciammaglichella. All.: Juric.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

NOTE: Espulso al 96′ Henry (V) per proteste. Ammoniti: Noslin (V), Magnani (T), Pellegri (T), Suslov (V), Linetty (T). Angoli: 7-4. Recupero tempo: pt 1′, st 5′.