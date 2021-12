Verona, Tudor: "Abbiamo scritto una pagina di storia"

05-12-2021 18:20

Al termine dell’incredibile rimonta dell’Hellas Verona sul Venezia da 3-0 a 3-4, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa: “Eravamo partiti bene anche nel primo tempo, in dieci minuti siamo stati in grado di impensierire il Venezia. Il loro gol è stato sorprendente e gli ha dato coraggio, arrivavamo sempre secondi sul pallone e lo 0-3 era assolutamente meritato. Voglio dire, però, che alcuni errori di Casale sono frutto di un dolore allo stomaco che lo ha colpito durante la gara: per questo sono stato costretto a sostituirlo. Nella ripresa, dopo un bel confronto negli spogliatoi, abbiamo dimostrato di non voler mai mollare: il 4-3 ci dà grande soddisfazione, è un momento da condividere anche con la nostra tifoseria. E’ raro assistere ad un match così spettacolare”.

“Da allenatore sono immagini che fanno piacere – ha proseguito Tudor -, è la giornata forse più importante di questi 10 anni di carriera. Voglio estendere i complimenti al mio staff e a tutti i calciatori che sono subentrati o che sono rimasti in panchina fino alla fine. C’era lo spirito giusto, tutti volevamo portare a casa questa vittoria e scrivere una pagina di storia. Ci siamo riusciti, è un grande orgoglio”.

Tudor ha sveltao cosa è accaduto a fine primo tempo: “Sono entrato nello spogliatoio, ho detto semplicemente che credevo fortemente quantomeno nel pareggio. Poi li ho lasciati da soli a confrontarsi, è gente con gli attributi e sa benissimo quello che devono fare. L’abbiamo messa sulla fisicità, se poi aggiungiamo la qualità dei singoli si può spiegare rapidamente questo ribaltone nella ripresa. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, a breve affronteremo una big come l’Atalanta e nessuno ci regalerà nulla”.

