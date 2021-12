Verona, Tudor: "Gasperini avanti di 10 anni"

11-12-2021 16:07

In vista del match contro l’Atalanta, Tudor è intervenuto in conferenza stampa: “Simeone? I valori che si danno sul mercato sono sempre esagerati. Ci teniamo stretto Giovanni e sarà una sfida tra due begli attaccanti, lui e Zapata. Che gara mi aspetto? Bella, difficile e stimolante, contro una squadra favorita per lo Scudetto. Siamo motivati. Difficile dire se sarà una gara tattica. Dipenderà dagli errori e dai cambi, sarà una battaglia tra due squadre che pensano un calcio simile”.

Tudor ha elogiato il tecnico avversario: “L’Atalanta? Penso che ciò che Gasperini abbia capito dieci anni fa, gli altri lo stanno capendo adesso. Conte è simile a Gasperini. Il suo modo di giocare è particolare, lo stimo tanto, gli elogi che ha ricevuto sono meritati. Innovazioni come le sue danno una direzione al calcio. Le squadre che non corrono non vincono. Quello è l’aspetto che conta”.

