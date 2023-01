Verona, Zaffaroni: “I risultati sono una medicina, crediamo nella salvezza”

Al termine dell’1-1 tra i veneti e l’Udinese, il tecnico gialloblù si presenta ai microfoni di Dazn piuttosto soddisfatto, lodando i suoi ragazzi soprattutto per il carattere.

30-01-2023 23:23

Si presenta con il sorriso il tecnico del Verona Zaffaroni ai microfoni di Dazn dopo la gara con l’Udinese.

“L’atteggiamento è stato quello giusto, abbiamo dato vita ad una sfida di grande carattere, siamo partiti bene andando a segno, poi però abbiamo subito il gol del pareggio; il ritorno dell’Udinese lo abbiamo patito soprattutto sulle palle inattive ad inizio secondo tempo mentre dal 70’ in poi abbiamo ripreso in mano la partita e creato anche i presupposti per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti ma sono contento della prestazione dei ragazzi”.

“Da dentro è cambiato qualcosa – conclude Zaffaroni – certo è che i risultati sono una grande medicina, ci consentono di crescere, migliorare e lavorare con più serenità, noi vogliamo giocarcela fino alla fine, e a questa salvezza ci crediamo”.