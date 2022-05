20-05-2022 10:34

L’addio privo di clamore di Federico Bernardeschi alla Juventus, forse rimandato o semplicemente ragionato, aderisce alle scelte che questo calciatore ha maturato in questi anni vissuti sotto i riflettori.

Una conquista, un modus vivendi che ha condiviso con sua moglie, Veronica Ciardi, celebre per via della sua partecipazione al Grande Fratello e alla sua carriera di attrice e che, consapevolmente, ha abbandonato a un passato da raccontare, per altri progetti.

Il passato televisivo di Veronica Ciardi: dal Gf al cinema

Veronica Ciardi, romana, modella e inviata televisiva nel post reality ha coltivato i suoi interessi senza disdegnare partecipazioni a programmi, eventi e quanto le fosse offerto dallo tsunami di celebrità che l’ha inondata dopo aver preso parte all’edizione numero 10 del Grande Fratello, lo show che ha ribaltato i canoni narrativi della televisione generalista.

Nata nel 1985, ha intrapreso questo percorso giovanissima, spendendosi in molteplici attività che anticipano e annunciano u debutto televisivo che all’epoca era sensato, una via di accesso a un possibile miglioramento o consolidamento della propria carriera.

In effetti, dopo quella partecipazione, Veronica ha svolto l’attività di inviata a Pomeriggio 5, programma di Barbara d’Urso del pomeriggio e ha iniziato a lavorare nel cinema: “I soliti idioti”, “Operazione vacanze” tra i titoli.

L’incontro con Federico Bernardeschi

Conquiste faticate, titolo dopo titolo ma senza quella soddisfazione, quel senso di appagamento che avrebbe atteso probabilmente la stessa Veronica. Bernardeschi, più giovane di lei di qualche anno, lo incontra al mare, a Formentera sulla spiaggia e con lui inizia una relazione molto frastagliata e che affronta una grave crisi quando si lasciano.

Ma tra loro il sentimento è più forte e dopo quell’avvio passionale, nel 2016, l’incontro e lo strappo, si ritrovano.

Nella Ciardi muta l’ordine delle priorità: da personaggio pubblico, attento all’immagine e alla costruzione di questa sua proiezione, si riappropria della sua normalità soprattutto in concomitanza con la gravidanza e la maternità. I suoi social diventano privati, declina offerte, si sottrae a ciò che rientra nell’ordinaria amministrazione dello showbiz italiano, da ospitate a eventi occasionali.

La famiglia e la scelta di allontanarsi dai riflettori

Si dedica sempre di più alla sua famiglia con la prospettiva di una nuova opportunità: alla nascita di Deva, che significa dea della Luna, segue quella di Lena senza alcun annuncio nella massima discrezione com’è nello stile che Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno desiderato, combattendo per ritrovare uno spazio autonomo, protetto.

Solo il loro matrimonio mostra un lato eccessivo, quasi istrionico di entrambi tra eccessi, il bagno di folla a Carrara seguito alla vittoria di Euro 2020 da parte della Nazionale azzurra, di cui il calciatore ha fatto parte. La festa grande, i tifosi all’esterno del Duomo di Carrara (città di origine del giocatore) e il battesimo della secondogenita quasi in incognito per chi non fosse della famiglia.

Veronica Ciardi, in una recente dichiarazione ha tentato di spiegare le sua ambizioni oggi, in onore di suo padre. Il suo progetto riguarda il dopo, la volontà di riuscire a svolgere un lavoro nell’associazionismo che onori suo padre. E anche un nuovo progetto di vita.

VIRGILIO SPORT