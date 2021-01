Verso il derby, le parole dell'ex scatenano i milanisti

Dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta i casa Milan si freme per il derby con l’Inter: i tifosi non vedono l’ora di affrontare l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia per potersi mettere alle spalle il k.o. con i nerazzurri di Gasperini e ritrovare l’ottimismo dei giorni migliori.

Inter favorita per Costacurta

Tra i supporter rossoneri, però, non sono passate inosservate le parole di Alessandro Costacurta, grande ex che nel presentare la partita di domani a San Siro ha indicato la squadra di Antonio Conte come favorita anche per il campionato.

“C’è qualcosa che rende i nerazzurri non costanti nei risultati, però sono favoriti sia domani sera nel derby sia per lo scudetto – le parole a Sky Sport dell’ex difensore rossonero -. Il Milan è più divertente, l’Inter più pronta. E ha fatto tesoro degli errori che le sono costati la Champions. Inoltre senza Coppe a primavera avrà un vantaggio in più”.

I milanisti si ribellano all’ex

Le dichiarazioni di Costacurta non sono piaciute ai milanisti, che avrebbero gradito più considerazione nei confronti della squadra di Stefano Pioli. “In tv se ne salvano davvero pochi… Condó e forse Bergomi ma non ho ancora capito se ci sta gufando o è oggettivo. Costacurta una delusione”, scrive Fabio su una delle pagine Facebook più seguite dai tifosi del Milan.

“Gli brucia che non c’è lui in dirigenza”, aggiunge Guerino. “Costacurta tu non sei divertente, preparati ad andare a casa, gufo”, scrive Barbara, piuttosto adirata con l’ex rossonero.

“Il Milan sarebbe solo divertente? Che siamo, una barzelletta? Quanto ti brucia vederci lì oh”, il commento di Antonio.

