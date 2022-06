Verstappen: A Baku per la sua vendetta

08-06-2022 10:33

La Red Bull arriva a Baku sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria ottenuta da Sergio Perez a Montecarlo.

E proprio sul circuito cittadino in Azerbaigian, il pilota messicano lo scorso anno, aveva trovato il suo primo successo al volante della monoposto austriaca. Dall’altra parte del box però, fu proprio Max Verstappen a versare lacrime amare per un incidente, nel finale di gara.

Il pilota olandese infatti, bucò e perse il controllo della sua vettura che andò a colpire le barriere ponendo fine di fatto alla gara azera.

Baku ad onor del vero non è certo un circuito fortunato per Verstappen visto che nelle cinque passate edizioni, non ha mai vinto e ne tanto meno è mai salito sul podio.

“Non vedo l’ora di correre sulla pista di Baku, dove abbiamo un conto in sospeso dopo l’anno scorso – ha ammesso l’olandese – prevedo un weekend piuttosto impegnativo perché la pista è insidiosa, con grandi zone di frenata e pochissimo margine di errore; non sarà per nulla facile trovare il miglior set up per la vettura per assicurarci di avere il giusto compromesso a livello di alettoni tra carico aerodinamico e velocità sui rettilinei”.