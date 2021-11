Verstappen approccia al buio il Qatar: “Losail? Provata solo al simulatore”

16-11-2021 18:31

Sarà un weekend pieno di incognite quello di Losail per Max Verstappen. L’olandese infatti, attuale leader della classifica piloti in Formula Uno, dovrà difendere i 14 punti di vantaggio su Lewis Hamilton andando letteralmente alla scoperta di un tracciato a lui del tutto ignoto.

Come tutti i piloti del circus infatti, anche l’alfiere della Red Bull non ha mai potuto provar di persona la pista qatariota e dunque, almeno nelle battute iniziali del fine settimana, dovrà fidarsi delle indicazioni raccolte dai tecnici e dall’esperienza accumulata al simulatore.

“Sono stato solo una volta in Qatar per una premiazione, non vedo l’ora di tornarci. È una nuova pista e sono entusiasta di vedere come sarà guidarci, speriamo di poter fare una buona prestazione. È sempre bello quando vediamo la MotoGP correre lì!” ha dichiarato Verstappen.

“È difficile da dire cosa potremo fare. Ho guidato un po’ al simulatore per capire le curve, ma sarà bello gustarsi la pista dal vivo. Le sessioni di prova saranno ovviamente molto importanti per tutti per prendere velocità e capire il setup corretto della macchina”.

Il nativo di Hasselt è poi tornato brevemente su quanto accaduto nell’ultimo weekend di gara con il secondo posto ottenuto in Brasile alle spalle di un diabolico Hamilton.

“Quello appena trascorso è stato un fine settimana difficile, eravamo più lenti rispetto alla Mercedes. Ma abbiamo perso solo cinque punti, non è andata troppo male. Naturalmente mi piacerebbe sempre vincere, ma ce la siamo giocata e aver preso il secondo posto va bene. Abbiamo tre gare da affrontare, dobbiamo spingere e fare tutto il possibile per ottenere il massimo delle prestazioni in pista, come squadra” ha chiosato il classe 1997.

