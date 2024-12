Verstappen e il sogno di correre in Motogp: "Non mi perdo una gara e tifo Marquez"

Il campione del mondo di F1 è appassionato delle sfide su 2 ruote, non si perde un Gp e ammette di essere affascinato dall'idea di montare su una moto

Ci sono state diverse occasioni nel corso della storia in cui abbiamo visto come i piloti della MotoGP fossero incoraggiati a provare la Formula 1, ma molto raramente è avvenuto il contrario. In effetti, dallo schieramento attuale potremmo dire che solo Lewis Hamilton ha osato provarci. Era a Valencia, sul Circuito Ricardo Tormo, in una giornata totalmente privata che Monster aveva organizzato insieme a Valentino Rossi.

Quando Hamilton provò la Yamaha di Valentino

L’inglese e l’italiano avevano in comune uno sponsor in comune, il che ha permesso il suggestivo scambio: il nove volte campione è salito sulla Mercedes di Sir Lewis e il sette volte campione di F1 ha provato la Yamaha del Dottore . Ed entrambi hanno sorpreso, anche se per Valentino non è stata la prima volta con un bolide a 4 ruote, di cui è sempre stato appassionato al punto da aver provato una Ferrari ed essere tentato dall’offerta di Maranello, dopo tempi stupefacenti.

Il sogno di Verstappen

Nella sua partecipazione al gala Hangar-7 di Salisburgo, organizzato da Servus TV, anche Max Verstappen ha ammesso che gli sarebbe piaciuto provare una moto da corsa. Il quattro volte campione del mondo di F1 ha ammesso di non perdersi una corsa: “Sono un grande fan della MotoGP e cerco di guardare ogni gara. Porto anche il mio iPad sui circuiti per non perdermi nulla. Mi piacerebbe provare a correre in Motogp, ma penso che sarebbe più sensato iniziare con una Moto2 o una Moto3 prima di provare una MotoGP anche se capisco le preoccupazioni della mia squadra. Per ora mi accontenterò di godermelo da spettatore”.

Verstappen ha poi fatto gli auguri a Marc Márquez, presente alla cerimonia, per il prosieguo della sua carriera in Ducati: “Marc è un sei volte campione della MotoGP e, anche se avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla sua nuova squadra, sono sicuro che farà molto bene. E’ il migliore in griglia”.