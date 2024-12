F1, pilota dell'anno 2024: Verstappen votato dai colleghi, Leclerc a podio. Hamilton si astiene. La classifica

Anche secondo gli stessi colleghi della F1 Max Verstappen è stato eletto pilota dell'anno 2024 davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Sainz più dietro mentre Hamilton decimo si è astenuto dal voto ma non è stato l'unico. La classifica completa

Nonostante la stagione della F1 sia in archivio coi piloti, chi più chi meno, già in vacanza da qualche giorno, è ancora tempo di classifiche. Sono le classiche graduatorie, più o meno ufficiali, di finale anno. E dopo i team principal, sono i driver stessi ad essere stati chiamati a esprimere una votazione sul pilota dell’anno 2024. Inutile dirlo anche qui il campione del mondo Max Verstappen l’ha fatta da padrone scelto dai suoi stessi colleghi in una classifica che rispecchia per sommi capi il ranking del Mondiale anche se con qualche differenza. Fa un po’ discutere il fatto che Lewis Hamilton si sia astenuto dal voto. Problemi?

Pilota dell’anno: come hanno votato i piloti, criteri

I criteri di voto sono stati gli stessi utilizzati per la votazione da parte dei team principal. Come se fosse un Gran Premio, i piloti hanno assegnato le posizioni ai loro colleghi, da 1 a 10 e queste corrispondevano allo stesso punteggio che viene assegnato dopo le gare: 25, 18, 16 e così via.

Verstappen preferito dei colleghi: vittoria quasi all’unanimità

Nell’anno in cui ha vinto il quarto titolo consecutivo, Max Verstappen ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento, questa volta quello assegnato dai suoi stessi colleghi. L’olandese fa doppietta dopo la palma di pilota dell’anno conferitagli anche dai team principal e per il 4° anno di fila si aggiudica entrambe le votazioni. SuperMax ha vinto il sondaggio con otto piloti che lo hanno piazzato in cima alle rispettive liste.

Norris e Leclerc sul podio, Sainz sesto

La top ten ricalca più o menola classifica mondiale piloti. Quindi podio inalterato con Lando Norris secondo e Charles Leclerc terzo. Ai piedi del podio la prima novità con George Russell che porta via il 4° posto a Oscar Piastri mentre l’altro pilota Ferrari, ex tra qualche giorno, Carlos Sainz è 6°. Alle loro spalle trovano spazio i battaglieri Pierre Gasly e Nico Hulkenberg autori di un gran finale di stagione.

A chiudere la top ten due vecchi leoni come Fernando Alonso e un po’ “dimenticato” nella preferenza Lewis Hamilton. E come già successo per le preferenze dei team principal anche in questa top ten salta all’occhio l’assenza di Sergio Perez. Il campionato pessimo del messicano che gli è costato il posto in Red Bull per il 2025 si riflette anche nelle votazioni dei suoi colleghi che lo hanno poco considerato nelle loro classifiche.

Pilota dell’anno: Hamilton si astiene ma non è il solo, anche Max

I piloti che hanno preso parte alla votazione sono stati: Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Zhou Guanyu.

A non votare sono stati in tre. A cominciare dallo stesso Max Verstappen, chissà se per protesta o perchè in conflitto di interessi; Sergio Perez ma soprattutto Lewis Hamilton oltre anche a Daniel Ricciardo che ha corso la prima parte della stagione sulla Racing Bulls prima di lasciare il volante a Lawson.

Classifica pilota dell’anno 2024 per i piloti stessi: top ten