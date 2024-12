F1, Vasseur, Stella e Wolff d'accordo: Verstappen pilota dell'anno, Leclerc sul podio. Classifica team principal

Anche secondo i team pricnipal della F1 Max Verstappen è il pilota del 2024 davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Sainz fa meglio di Hamilton mentre il povero Perez viene messo fuori top ten

A pochi giorni dal Natale un’altra vittoria per Max Verstappen. La stagione 2024 di Formula 1 va in archivio con un altro successo per il 4 volte campione del mondo. L’olandese volante è stato votato praticamente all’unanimità come pilota dell’anno dai team principal delle scuderie di F1. SuperMax ancora una volta ha messo tutti d’accordo, da Vasseur per la Ferrari a Stella per McLaren passando per Wolff per la Mercedes senza contare ovviamente Horner di parte essendo tp Red Bull.

Non ci sono grandi differenze rispetto alla classifica finale del Mondiale piloti con Norris e Leclerc sul podio, Sainz ed Hamilton protagonisti dello swap Ferrari sono in top ten mentre la sorpresa in negativo è proprio relativa al bistrattato Perez ignorato anche qui. Ma vediamo insieme criteri e classifica finale.

Pilota dell’anno: come hanno votato i team principal, criteri

Come se fosse un Gran Premio, i manager hanno assegnato le posizioni ai vari piloti, da 1 a 10 e queste corrispondevano allo stesso punteggio che viene assegnato dopo le gare: 25, 18, 16 e così via.

I 10 team principal che hanno votato: Andrea Stella della McLaren, Christian Horner della Red Bull, Mike Krack dell’Aston Martin, Laurent Mekies per Racing Bulls, Oli Oakes dell’Alpine, Frédéric Vasseur della Ferrari, James Vowles della Williams, Toto Wolff della Mercedes, Ayao Komatsu della Haas e Alessandro Alunni Bravi della Sauber.

Verstappen preferito dei team principal: vittoria all’unanimità

Nell’anno in cui ha vinto il quarto titolo consecutivo, Max Verstappen ha ricevuto un altro riconoscimento, questa volta quello assegnato dai team principal delle dieci scuderie del Mondiale di F1. L’olandese ha stabilito un altro dei tanti record della sua carriera: non era mai successo nei sette anni di attribuzione del premio che tutti e dieci i manager dei team fossero unanimi nell’attribuire il punteggio più alto allo stesso pilota, e Max all’unanimità è risultato primo nelle classifica di ogni team principal.

Norris e Leclerc sul podio, Sainz meglio di Hamilton: Perez ignorato

Nella top ten pubblicata dagli account ufficiali della F1, da notare che questa ricalca quasi fedelmente la classifica mondiale piloti. Quindi podio inalterato con Lando Norris secondo e Charles Leclerc terzo. Ma anche le posizioni a seguire occupare da Oscar Piastri e l’altro pilota Ferrari, ex tra qualche giorni, Carlos Sainz. Alle loro spalle i due Mercedes, Russell ed Hamilton oramai tinto di rosso.

L’unica differenza è all’ottavo posto dove trova spazio l’inossidabile Nico Hulkenberg. Il tedesco arrivato 11° nel mondiale piloti è stato apprezzato dai team principal per i suoi risultati con la Haas e precede Alonso e Gasly che chiude la top ten.

Se c’è Hulkenberg, manca qualcuno da questa top ten rispetto alla graduatoria piloti. E chi se non il povero Sergio Perez. Il campionato pessimo del messicano che gli è costato il posto in Red Bull per il 2025 si riflette anche nelle votazioni dei team principal che lo hanno poco considerato nelle loro classifiche.

Classifica pilota dell’anno per i team principal: top ten