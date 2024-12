F1, Vasseur ha indicato la via: Ferrari obiettivo mondiale, la data di presentazione e il primo test di Hamilton

Il team principal Frederic Vasseur, in occasione del tradizionale pranzo di Natale della Scuderia Ferrari ha fatto il bilancio del 2024, tracciato gli obiettivi del prossimo anno, parlato di Hamilton e Leclerc e svelato la data di presentazione della nuova monoposto

Appuntamento al 2025. Col sorriso di chi vuole fare le cose in grande. La Ferrari ha chiuso il 2024 con il classico incontro natalizio con gli operatori della comunicazioni, stampa, media e tv, brindando all’anno che verrà. Quello che nelle intenzioni di Frederic Vasseur sarà l’anno buono per provare a fare il colpo Mondiale. Lui non lo dice apertamente ma il suo tipico ghigno è un segnale dell’ottimismo che regna a Maranello. L’arrivo di Lewis Hamilton (ancora in attesa del primo test con la rossa) a fare coppia con Charles Leclerc sarà la ciliegina sulla torta del progetto vincente del Cavallino Rampante. La cui nuova monoposto ora ha anche una data di presentazione al pubblico che si aggiungerà a quella globale della F1 a Londra.

Vasseur chiude il 2024 con qualche rimpianto

Il 2024 della Ferrari, il bilancio di Vasseur. Cinque vittorie, il secondo posto nei costruttori per soli 14 punti. La Ferrari ha fatto sicuramente meglio del 2023 da tutti i punti di vista come ammette il team principal francese: “Una buona stagione, ma non basta. Ma, se la confrontiamo con l’anno scorso, è un grande passo avanti : pit stop, strategia, affidabilità e siamo migliorati in tutto, anche nella prestazione pura”

La partenza è stata buona con tanti podi e la vittorie di Sainz in Australia e Leclerc a Monaco; il finale è stato ottimo con altri 3 successi dopo la pausa estiva e Leclerc miglior piloti in fatto di punti. Nel mezzo il disastro della SF-24 Evo, gli aggiornamenti post Montecarlo sono stati deleteri.

Il rimpianto di Vasseur mira proprio alla parte centrale della stagione: “In Canada abbiamo fatto un passo indietro. Nonè stato un buon fine settimana per noi, e siamo tornati con un doppio zero, il che è stato un po’ duro. Abbiamo fatto tre o quattro gare di fila nelle quali abbiamo perso circa 80 o 90 punti rispetto alla McLaren“.

Il futuro della Ferrari è Hamilton: quando proverà la rossa

Il 2025 della Ferrari avrà soprattutto un nome: Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo ha accettato la sfida di riportare la rossa sul tetto del mondo. Oltre alle aspettative c’è grande curiosità sull’apporto che un pilota 40enne potrà portare alla causa di Maranello, anche qualche riserva che Vasseur scaccia via: “Sono veramente convinto che sarà in ottima forma, lo ha dimostrato nelle ultime gare. Ad Abu Dhabi come Las Vegas è stato in grado di fare delle ottime prove. Sono sicuro che si sentirà molto bene qui”.

Vasseur non si è sbilanciato sul primo test di Hamilton con la Ferrari: “A gennaio sicuramente ma dipenderà dal tempo, non è un mese facile. Ma dobbiamo essere pronti per la nuova monoposto. Non sono preoccupato. Macchine e regole non sono cambiate e sta arrivando un pluricampione. Il simulatore lo aiuterà sicuramente. Avrà modo di provare una macchina vecchia a gennaio“.

Convivenza tra Hamilton e Leclerc: no problem

“Non sono per nulla preoccupato da Charles e Lewis insieme – la risposta del team principal della Ferrari a precisa domanda sulla convivenza tra due “galli” come Leclerc ed Hamilton – Hanno un livello altissimo entrambi, sono veloci, hanno esperienza e molto rispetto reciproco. E il confronto fra i due migliorerà le performance, non dobbiamo evitarlo”, ha detto Vasseur.

Quando sarà presentata la nuova Ferrari 2025: non solo Londra

E c’è finalmente una data di presentazione per la nuova Ferrari che nel 2025 proverà a riportare a Maranello il titolo mondiale che manca dal 2007 quello piloti, dal 2008 quello costruttori. Sempre Frederic Vasseur ha reso noto il giorno in cui verranno tolti i veli alla 677 (per ora c’è solo il numero progressivo di telaio), monoposto che accompagnerà Charles Leclerc e Lewis Hamilton il prossimo anno: a Maranello in data 19 Febbraio.