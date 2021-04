Verstappen e la giornata no: "L'Italia ci porta sfortuna"

Giornataccia per la Red Bull, che ha dovuto saltare quasi tutte le seconde libere del Gran Premio di Imola per un problema meccanico. Max Verstappen ci ride su: “Mi piace l’Italia. Il cibo è buono e mi piace stare qui, ma non sembra che siamo stati molto fortunati in macchina qui nei tempi recenti… speriamo che questo cambi. Ho avuto un problema all’albero di trasmissione e abbiamo dovuto fermare la macchina durante le PL2. Non è stato facile riportarla ai box, quindi non ho potuto tornare in pista”.

“Sentivo bene la macchina nelle PL1 ed è difficile dire come sarebbe stata la seconda sessione, ma dobbiamo guardare i dati e vedere cosa possiamo fare meglio per domani in termini di equilibrio. Naturalmente sarebbe stato meglio disputare la sessione, ma non credo che perdere le PL2 sia la fine del mondo, perché sappiamo cosa dobbiamo fare domani. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e assicurarci di ottenere il meglio dal nostro pacchetto”.

OMNISPORT | 16-04-2021 17:31