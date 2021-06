Verstappen: "Io e Hamilton ci rispettiamo molto"

“Giochetti mentali? Non posso essere disturbato da queste cose, ad essere onesti mi pare che anche Lewis abbia detto dopo la gara di Montecarlo che non vuole giocare su queste cose. Dobbiamo solo concentrarci su quello che dobbiamo fare in pista ed è una cosa che penso facciamo”. Così Max Verstappen ha parlato, per la prima volta da leader del mondiale di Formula 1, nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio dell’Azerbaigian, sul circuito di Baku. “Qualsiasi cosa si dica in conferenza stampa, o anche prima o dopo una gara, a volte può dipendere dall’emotività del momento. A volte dipende anche da come ti viene posta la domanda – ha aggiunto l’olandese della Red Bull -. Quindi va tutto bene, io e Lewis ci rispettiamo molto. E penso che questo sia molto importante. Pressione sulla Mercedes perché sono dietro? Non lo so, voglio dire, non sono stato con loro, quindi non so come si sentono. Ma sono abbastanza sicuro che si riprenderanno in maniera molto forte“.

OMNISPORT | 03-06-2021 17:30