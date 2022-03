Verstappen: "La Ferrari ha due piloti forti"

19-03-2022 20:08

In Bahrain, Verstappen si è qualificato al secondo posto tra le Ferrari di Leclerc e Sainz. Queste le dichiarazioni dell’olandese: “Non è una brutta posizione, ma ovviamente vuoi sempre di più. Comunque questo inizio stagionale è positivo: penso che abbiamo una buona macchina, ma ci sono ancora tante cose da imparare. La Q2 è andata bene, meno la Q3, non ho trovato il giusto equilibrio: avevo un po’ di sovrasterzo e sottosterzo, quindi non avevo fiducia in curva, e questo non ti permette di mettere insieme un giro, dovremo sistemare questo particolare”.

“Le Ferrari sono molto vicine e sarà una dura battaglia, hanno due piloti forti – ha continuato Verstappen -. Dovrebbe fare più caldo domani, quindi per le gomme sarà più dura. Come team dobbiamo solo vedere quanto saremo competitivi in gara, è una lunga stagione e possono succedere tante cose”.

OMNISPORT